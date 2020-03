Strisce blu gratuite a Roma fino al 3 aprile e Ztl accessibili 24 ore su 24. La sindaca Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza che permetterà “a chi questi giorni è costretto a muoversi con l’auto per raggiungere il proprio posto di lavoro o per necessità”. La decisione è arrivata anche in relazione alle misure, dirette e indirette, prese rispetto al trasporto pubblico locale, nettamente ridimensionato con il protrarsi dell’emergenza coronavirus.

Se da un lato è stato disposto lo stop alle ore 21 per la circolazione di autobus, tram e metropolitane, dall’altro dopo il primo caso di positività fra il personale Atac, sono aumentati i congedi parentali, per malattia e le misure di auto-isolamento, tanto da spingere l’azienda a riconoscere “un’indennità di 100 euro al giorno” in caso di infezione da Covid-19 o isolamento forzato da parte della Asl.

“Si tratta – spiega il capogruppo M5s, Giuliano Pacetti – di una misura necessaria per venire incontro alle tante figure professionali che in questi giorni stanno lavorando per la comunità, medici, infermieri, in primis”. Sul rischio che il provvedimento possa essere interpretato come un invito a uscire di casa, Pacetti è perentorio: “Esistono delle disposizioni del Governo che sono chiare: chi può resti a casa”.

Invito ripreso anche dalla sindaca: “La città sta reagendo nel modo giusto. Dobbiamo continuare su questa strada rispettando le indicazioni del Governo con pazienza, fiducia e responsabilità”. A questo proposito, Raggi ha chiesto ad Agenzia Mobilità uno studio sui flussi di traffico in città in questo periodo di quarantena, anche in relazione alla velocità commerciale dei mezzi pubblici di superficie.

Intanto, anche i tassisti offrono la loro collaborazione. Dopo l’iniziativa di accompagnare gratuitamente medici e infermieri all’ospedale Spallanzani – centro nevralgico della battaglia contro il coronavirus – e di realizzare una stazione temporanea con 5 vetture posizionate davanti all’ingresso di via Portuense, gli operatori della cooperativa Prontotaxi 066645 si sono resi disponibili ad attivare il servizio ‘Taxi amico’ per le persone anziane che non possono uscire di casa. “Da lunedì – ha annunciato Raggi – ritireranno e trasporteranno gratuitamente medicinali e spesa per poi consegnarli direttamente a domicilio. Un gesto di solidarietà incredibile”.

Sempre su questo fronte di solidarietà verso anziani e disabili, da segnalare anche l’iniziativa dell’Osservatorio “Roma! Puoi dirlo forte”, che ha istituito una “linea telefonica anti-solitudine”. “Chiamando allo 06.56548370 – afferma Tobia Zevi, presidente dell’associazione – si trovano dall’altra parte i nostri volontari che ascoltano le necessità delle persone sole o, semplicemente, passano un po’ di tempo a telefono con chi avesse solo voglia di fare una chiacchierata”.