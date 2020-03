Non solo la proroga delle misure esistenti. E quindi scuole chiuse e saracinesche abbassate per tutte le attività commerciali non fondamentali anche dopo il 3 aprile. Il governo sta valutando d’inasprire le regole per combattere il contagio del coronavirus. Il numero di italiani che non rispettano le restrizioni parallelo a quello – ancora pericolosamente alto – dei positivi che continua a crescere, costringe l’esecutivo a studiare una nuova stretta per impedire che si esca di casa senza una giustificata motivazione. Per ora l’idea è quella di chiudere anche i bar e i punti di ristoro nelle aree di servizio, dopo le segnalazioni di diversi sindaci che hanno notato assembramenti in alcuni esercizi. O ancora di vietare lo sport all’aperto, dopo la moltiplicazione di podisti negli ultimi dieci giorni. Ma si ragiona anche su nuove regole per i supermercati. Leggi Anche Conte: “Le misure sulla chiusura delle attività e delle scuole saranno prorogate”

Nessuna decisione è già presa. Anzi Giuseppe Conte ha detto al Corriere della Sera che al momento “non sono previste altre misure restrittive di largo respiro”. L’esecutivo, però, non può escludere che nuove regole siano necessarie. Soprattutto se nel fine settimana i numeri dei contagi non dovessero diminuire: in quel caso a chiedere divieti più stringenti sarebbero i governatori delle Regioni più colpite, che già ieri hanno parlato esplicitamente di questa ipotesi. Ma anche esponenti della maggioranza di governo, come il vicesegretario del Pd Andrea Orlando che su La7 ha detto: “È ragionevole che i divieti possano essere inaspriti. Non è che la corsa di per sè è pericolosa ma i sindaci, che spesso devono far rispettare una serie di vincoli e devono fare dei controlli, si trovano in una situazione difficile perchè se le poche forze devono star a guardare quelli che vanno a correre, poi non possono essere utilizzate diversamente. C’è un problema di risorse umane per fare i controlli e bisogna decidere dove le concentriamo”. Leggi Anche L’Agenzia per il farmaco: “C’è carenza di medicinali negli ospedali, via alle misure d’emergenza”. Il ministro Speranza ai medici: “Momento difficile della storia, uniti ce la faremo”

Un pensiero in linea con le richieste della Regione Lombardia, la più colpita dal virus. Mercoledì il governatore Attilio Fontana ha invocato il pugno di ferro nel caso in cui i cittadini non rispettino le disposizioni: “Forse non lo avete ancora capito ma ogni uscita di casa è un rischio per voi e per gli altri. Se si dovesse andare avanti con comportamenti errati chiederemo al governo di emanare provvedimenti ancora più rigorosi”. Concetto ribadito nella mattinata di giovedì anche dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera: “Avevamo chiesto di chiudere tutto, in accordo con i sindaci. Negozi, uffici pubblici, aziende non coinvolte nei servizi essenziali, sport all’aperto. È un sacrificio? Certo che lo è, ma non ci sono altre strade. Se la situazione non migliora faremo una nuova proposta al governo, partendo da quanto già chiesto”. Sempre Gallera nei giorni scorsi aveva mostrato i dati delle celle telefoniche in Lombardia: gli spostamenti su base regionale si sono ridotti al 40%. “Numeri ancora alti, se non diminuiscono nel week end chiederemo norme più stringenti“, aveva detto l’assessore.

A Roma, dunque, stanno studiando quali possano essere quelle norme. Un’ipotesi prevede di ridurre l’orario di apertura degli alimentari e dei supermercati per impedire alle persone di stare fuori fino a tardi. Nei negozi più piccoli, poi, sarebbe consentito l’ingresso di una persona per volta. Sul tavolo anche la possibilità di limitare il compito di fare la spesa e andare in farmacia a un solo componente per ogni famiglia: una regola estrema che il governo vuole evitare. Poi ovviamente c’è il capitolo “corsetta“: da quando il Paese è in quarantena in tanti si sono scoperti podisti dell’ultimo minuto. Spesso una scusa per uscire di casa, con il risultato che le piste e i parchi in alcune zone del Paese sono stati invasi come mai prima d’ora. “Credo che nelle prossime ore bisognerà prendere in considerazione anche la possibilità di un divieto completo anche all’attività all’aperto“, ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. “Quando noi abbiamo lasciato questa opportunità – ha aggiunto – l’abbiamo fatto perché anche la comunità medico scientifica ci diceva di dare la possibilità a molte persone di poter correre, anche per altre patologie sanitarie. Però l’appello generale era di restare a casa, se questo appello non viene ascoltato saremo costretti a porre un divieto assoluto”. In caso di nuove regole il jogging nelle aree verdi potrebbe essere vietato.

Da parte sua il premier predica cautela. “Le misure restrittive funzionano – ha detto Conte – quando si raggiungerà il picco e il contagio comincerà a decrescere non si potrà tornare subito alla vita di prima. Bisogna agire tutti con la massima consapevolezza, le sanzioni penali per chi trasgredisce ci sono e verranno applicate in modo severo. Sono d’accordo con quei sindaci che hanno chiuso ville e parchi, una cosa è fare attività sportiva, un’altra trasformare i luoghi pubblici in punti d’assembramento, cosa inammissibile”.