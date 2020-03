“C’è un fattore caratterizzante in Italia che è l’età media, noi abbiamo un’età media elevata. E questo tipo di popolazione è il target preferito da questo tipo di infezione”. A dirlo il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, a chi gli chiedeva come mai da noi la letalità legata al Covid-19 fosse più alta rispetto agli Paesi. “Non abbiamo evidenze che il virus sia diverso da quello che circola in altre aree del mondo, da quello cinese. Sta colpendo alcune aree del Paese dove ci sono molte persone anziane. Non abbiamo ragione di ritenere che ci sia una specificità diversa rispetto ad altre aree del mondo”, ha aggiunto Brusaferro.

