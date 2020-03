La conduttrice, 29 anni, è sposata con il produttore Tomas Goldschmidt e ha trascorso gli ultimi giorni di gravidanza in isolamento a causa dell'emergenza coronavirus

Lodovica Comello è diventa mamma. È stata lei stessa a dare l’annuncio del lieto evento su Instagram, pubblicando la foto della piccola manina del neonato commentando solo: “Ciao Teo“. Tantissimi i messaggi d’affetto di amici e fan. La conduttrice, 29 anni, è sposata con il produttore Tomas Goldschmidt e ha trascorso gli ultimi giorni di gravidanza in isolamento a causa dell’emergenza coronavirus. Proprio per questo motivo, era stata costretta anche a saltare lo scorso 6 marzo a finale di Italia’s Got Talent, programma di Tv 8 di cui era al timone, facendosi sostituire da Enrico Papi.

Tempo fa, in un’intervista, Lodovica aveva confessato che lei e il marito non avevano programmato l’arrivo del piccolo: “Eravamo nell’ottica: ‘Se viene, viene’. Ed è arrivato, una sorpresa, ma non scioccante, è un maschietto…”.

