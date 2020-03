Il massimo torneo continentale per nazionali si terrà dall'11 giugno all'11 luglio 2021, esattamente tra un anno. Troppo alto il rischio di dover cambiare in corsa pur di mantenere la competizione nell'anno in corso

Adesso Euro 2020 è diventato ufficialmente Euro 2021. Come tutti (club, Federazioni, Leghe, in parte persino i tifosi) chiedevano, come probabilmente era inevitabile fare, la Uefa ha deciso di rinviare di un anno gli Europei. Così l’estate sarà libera per terminare i campionati. Come e quando ancora non si sa: dipenderà dal Coronavirus, da quando l’emergenza sarà finita o perlomeno allentata, e consentirà di tornare in campo. Per questo il calcio europeo si tiene aperte tutte le possibilità.

Per ora l’unica certezza è lo slittamento del massimo torneo continentale per nazionali. Ci sono addirittura le date: 11 giugno – 11 luglio 2021. La grande festa della cerimonia di inaugurazione a Roma è rinviata esattamente di 364 giorni. La Uefa ha ceduto subito perché ha capito che era il male minore. Con il rinvio i budget lievitano, le pianificazioni andranno aggiornate e allungate, i lavori di rifinitura rifatti. Bisognerà trovare un accordo, e questo forse sarà l’ostacolo maggiore, con la Fifa, a cui in teoria spettava la finestra della prossima estate (avrebbe dovuto partire il nuovo mondiale per club).

I danni sono inevitabili e anche per questo il numero uno Ceferin continua a trattare con le Federazioni: in una situazione in cui perdono tutti, la lotta è a chi ci perderà di meno. Però per la Uefa il rinvio della rassegna continentale è un danno tutto sommato limitato, anzi, presenta pure un vantaggio: la garanzia che il torneo si farà, e nella forma stabilita, cosa tutt’altro che scontata in quest’estate, specie con una formula itinerante che prevede gare in 12 città di 12 Paesi diversi (e chissà quale sarà la situazione in ciascuno di essi fra qualche mese). Il rischio di dover sostituire una o più sedi all’ultimo momento era altissimo (la stessa Roma era stata “minacciata” di essere rimpiazzata con Istanbul). Così Ceferin ha ceduto di buon grado l’estate alle Federazioni, per finire i loro campionati e pure le sue coppe, la Champions e l’Europa League.

