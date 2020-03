Il numero di morti in Lombardia per il coronavirus raggiunge i 1.218. I nuovi decessi, in 24 ore, sono stati 252. I ricoverati in terapia intensiva sono “solo 25 in più”, come ha annunciato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera. “Ieri erano cresciute a 75, oggi il dato è ridotto, ma non dobbiamo cantare vittoria”.

Questa domenica, la quarta dal primo caso di contagio, “le nostre città sono molto vuote, ma gli effetti dell’isolamento si vedranno tra una settimana”.