Evitare che la Regina Elisabetta possa contrarre il Coronavirus. A Buckingham Palace si sta pensando a un piano di emergenza per proteggere Sua Maestà. Quello che preoccupa i membri della famiglia reale e dello staff è l’età di Elisabetta, 94 anni. La soluzione? Potrebbe essere quella di allontanarla da Londra nei prossimi giorni. Le scelte sarebbero Balmoral o Sandringham House: in una di queste due dimore la Regina vivrebbe in autoisolamento con pochi membri dello staff. Intanto, molti sono gli eventi ufficiali rimandati o annullati. A rischio anche il matrimonio tra Beatrice di York e l’imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi previsto per il 29 maggio.

