Dopo gli affollamenti e la corsa all’ultimo pacco di pasta dei giorni scorsi, le catene di grande distribuzione, compresa l’Esselunga, hanno imposto ingressi contingentati così da rispettare le norme sul distanziamento. Così in queste ore, fuori dai supermercati, si sono formate code di clienti con il carrello, in attesa del proprio turno per entrare a fare la spesa. Le immagini del video sono state riprese davanti al punto vendita di Pioltello, nell’hinterland milanese. I clienti sono in un’ordinata e lunghissima (arriva fino all’entrata) fila indiana

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore