Naomi Campbell rende omaggio alla sua “amata Italia” messa a dura prova dal coronavirus e pubblica su Instagram un cuore tricolore con la sagoma dello stivale al centro, accompagnando l’immagine con un testo sia in inglese che in italiano in cui afferma: “La mia amata Italia, in cui ho trascorso i primi 3 anni della mia vita. Sono con te. Grazie per avermi sempre abbracciato e avermi dato tanto amore“, conclude augurando al nostro Paese “recupero rapido”. Poi lancia l’hashtag “#holdonitaly”, ovvero “#resistiItalia”.

