“Diceva sempre sono sposato prima con la musica poi con te”. È iniziata con questo ricordo del marito Pino Daniele, da parte di Fabiola Sciabbarrasi, la puntata di Grande Amore su Rai3 dedicata al rapporto sentimentale tra i due durato 24 anni. Di recente la Sciabbarrasi ha pubblicato un libro – Resta l’amore intorno (Sperling&Kupfer) – dove della lunga relazione ha raccontato i momenti salienti. Ed è stata la scrittrice Mapi Danna, coautrice della biografia ad introdurre la puntata che ha visto coinvolto anche il giornalista de La Stampa, Luca Dondoni, esperto della vita e della musica di Pino Daniele.

Il cantautore napoletano si era sposato con una sua corista, Dorina Giangrande, da cui ebbe i figli Alessandro e Cristina. Nel 1992 conobbe a casa di Massimo Troisi la modella Fabiola Sciabbarrasi, di cui si innamorò. I due si sposarono e andarono a vivere a Roma. Con la Sciabbarrasi, Daniele ebbe tre figli: Sara (1997), Sofia (2002) e Francesco (2008). Ne 2014 la separazione non proprio consensuale con il cantante che fugge con Amanda Bonini. Con lei aprirà un ristorante in Toscana, e sarà lei ad essergli vicino nel giorno improvviso della sua morte, avvenuta per un infarto mentre si trovava con la compagna nella loro casa di Orbetello.

Daniele, in stato di incoscienza non venne portato all’ospedale più vicino di Grosseto, ma al Sant’Eugenio di Roma, dov’è morto la notte tra il 4 e il 5 gennaio 2015. Tanti i filmati amatoriali girati nella casa di famiglia con la rievocazione del marito, dolce e gentile, anche dopo la burrasca della separazione. “Raccontare che è stata favola senza momenti bui non sarei veritiera”, ha spiegato la Sciabbarrasi mentre scorrevano le immagini di Daniele in concerto o sul divano di casa a festeggiare compleanni e feste. “Noi eravamo un ecosistema”, ha chiosato la ex moglie di Daniele.