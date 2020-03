Una rivolta è in corso nel carcere di Foggia dove alcuni detenuti sono riusciti a evadere e sono stati bloccati poco dopo dalle forze dell’ordine. A quanto si apprende i detenuti hanno divelto un cancello della “block house” la zona che li separa dalla strada. Secondo alcune fonti del Fatto.it, la struttura è “in mano ai detenuti“. I testimoni riferiscono di “scene apocalittiche”, con persone che sono che sono riuscite a rubare le auto e a scappare Un tentativo di evasione è avvenuto anche al carcere dell’Ucciardone a Palermo. Altre rivolte, poi sedate, erano scoppiate ieri nelle carceri di numerose città a causa delle restrizioni legate all’emergenza coronavirus. E a Verona ed Alessandria due detenuti sono morti per overdose da psicofarmaci, sottratti dalle infermerie durante le proteste

