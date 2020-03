Un video in cui si vedono i detenuti evasi questa mattina dal carcere di Foggia rapinare alcune auto per fuggire è diventato virale sul web. I detenuti evasi sono circa 20 dei 250 protagonisti della rivolta contro le restrizioni ai colloqui con i parenti in seguito all’emergenza Coronavirus. Le immagini sarebbero state riprese dalle telecamere di sorveglianza del capannone di un’attività commerciale che si trova nei pressi della casa circondariale. Nel video si vedono i detenuti bloccare le auto, far scendere i proprietari e fuggire a bordo dei veicoli. Altre immagini, sempre circolate via web, mostrano i militari intervenire per recuperare gli evasi. Alcuni detenuti, a quanto si apprende, avrebbero anche tentato di nascondersi in attività commerciali della zona, in particolare in un supermercato, cercando di confondersi tra i clienti.

