L’emergenza coronavirus ferma in anticipo la stagione sciistica in Alto Adige. Chiuderanno, infatti, gli impianti di risalita e gli alberghi. L’annuncio è stato fatto dal presidente degli albergatori altoatesini, Manfred Pinzger. Il Consorzio Dolomiti Superski fermerà tutti gli impianti da mercoledì. Per gli altri centri sciistici – è stato spiegato – si tratta invece di un invito allo stop. Anche l’Ortler Ski Arena si adeguerà e fermerà gli impianti, anche se in quella zona la stagione doveva durare ancora due mesi grazie agli impianti sui ghiacciai.

“Si tratta di una decisione difficile e sofferta che gli operatori turistici hanno preso in comune accordo”, ha aggiunto Pinzger. “I drammatici sviluppi delle ultime 48 ore e i provvedimenti imposti dal governo, ci chiedono questa scelta per la tutela dei nostri cittadini, dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori”, ha aggiunto il presidente degli albergatori altoatesini.

“Siamo estremamente dispiaciuti di dover prendere questa decisione di carattere assolutamente eccezionale, ma riteniamo che questo passo sia di fondamentale importanza per arginare, per quanto possibile anche nei nostri territori ad altissima densità turistica, il rapido propagarsi del virus”, afferma Dolomiti Superski in una nota. La chiusura avverrà entro la fine della giornata di domani, per “permettere un ordinato rientro dei turisti attualmente ospitati”.

Dolomiti Superski comprende le zone sciistiche di Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena/Alpe di Siusi, Val di Fassa/Carezza, Arabba/Marmolada, 3 Cime Dolomiti, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle, Rio Pusteria-Bressanone, Alpe Lusia/San Pellegrino e Civetta. Manca ancora la data della definitiva chiusura per quanto riguarda l’Ortler Ski Arena che comprende 15 aree sciistiche che vanno dal ghiacciaio di Solda fino a quello della Val Senales, a Merano 2000, Schwemmalm e al Corno del Renon e San Martino sopra Bolzano.