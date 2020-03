Su Twitter è rimasto in tendenza per parecchie ore l'hashtag #Signorinifuori con una dura petizione, che chiede di rimuovere il conduttore del reality show, a causa di presunti favoritismi nei confronti di Antonella Elia e Antonio Zequila

L’hashtag #Signorinifuori è stato in tendenza su Twitter per diverse ore. Ma cosa è successo esattamente? Diversi utenti hanno puntato il dito contro il conduttore del “Grande Fratello Vip” e direttore del settimanale “Chi”, accusandolo di favoritismi nei confronti di Antonella Elia e, in parte, Antonio Zequila. La petizione è chiara e si legge: “Dato il pessimo lavoro che sta svolgendo Alfonso Signorini, chiediamo la sostituzione immediata vista la conduzione, fatta di favoritismi palesi, impunizione di violenza fisica e verbale (come quella di Antonella Elia nei confronti di Valeria Marini), umiliazione di chi in realtà è vittima, denigrazione dei credi religiosi, non considerazione minima di alcuni concorrenti amati e genuini (vedi Denver, Patrick o Licia), dando così un pessimo esempio a casa e creando un forte malcontento tra gli spettatori del programma”.

In particolare ci sono degli episodi che porterebbero gli utenti a pensare a un pesante favoritismo nei confronti dell’ex valletta de “La ruota della fortuna”. Valeria Marini e Fernanda Lessa sono state al centro di alcune provocazioni con Antonella Elia. Valeria Marini ha sventagliato il rosario a un palmo di naso della concorrente che ha reagito dandole uno spintone. Poi la Lessa avrebbe praticato dei riti strani per allontanare le energie negative della Elia. Nonostante tutto il conduttore, ad inizio puntata, avrebbe chiuso la questione bollando come “usanze medioevali” quelle della Lessa e che il rosario, quindi il contesto religioso dentro la Casa erano fuori luogo. Fernanda Lessa ha accusato il colpo del rimprovero di Alfonso Signorini con una crisi di pianto, dopo la trasmissione.

Il marito della concorrente, Luca Zocchi, ha preso le difese: “Mi vergognerei fossi in tutti voi, peccato che non abbiate fatto vedere che la Elia, e i video ce li ho io qua presenti, dicesse che Fernanda è indemoniata, perché di lei non lo avete detto? Cosa ha la Elia di così tanto diverso dagli altri? Perché lei ha detto le stesse frasi o sbaglio?”.

Infine nessun provvedimento contro Antonio Zequila, che si è reso protagonista di un “giallo” a sfondo sessuale all’interno della casa. L’uomo infatti ha rivendicato un presunto incontro sessuale con la coinquilina e concorrente Adriana Volpe, anni fa. La diretta interessata più volte ha smentito la circostanza, ma si è preferito da parte della trasmissione insistere su questo punto. È per questo che la Volpe stufa anche delle insinuazioni di un flirt con Andrea Denver, più volte citato durante le puntate, ha boicottato gli autori del programma. Ecco alcuni dei motivi dell’hashtag #Signorifuori con relativa petizione, che probabilmente tornerà in tendenza, durante l’appuntamento del prossimo mercoledì in prima serata su Canale 5. Da parte del conduttore e della produzione per ora tutto tace.