Il governatore uscente Bodo Ramelow, della Linke, aveva appena prestato giuramento come nuovo presidente della Turingia, il Land entrato nel caos politico, lo scorso 5 febbraio, a causa dell’elezione del liberale Thomas Kemmerich, che aveva vinto grazie ai voti di Alternative fuer Deutschland. In fila, per congratularsi con Ramelow, c’erano tutti gli eletti del parlamentino tedesco. L’esponente del partito di sinistra ha stretto la mano a tutti tranne che all’avversario dell’Afd, Bjoern Hoecke.

Video Thuringer Landtag