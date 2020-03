La sua proprietaria, una donna di 60 anni ricoverata, è il più probabile agente infettante, anche se non è certo che il virus non sia passato al cane in altro modo

Nei giorni scorsi era risultato positivo, ma non si sapeva se si trattasse di una “contaminazione ambientale della bocca e del naso ”. Ma ora è arrivata la conferma: a Hong Kong un cucciolo di cane è risultato contagiato da coronavirus. Le autorità parlano di un primo ‘probabile’ caso di trasmissione da essere umano a cane, seppure la positività dell’animale sia ‘bassa’. La sua proprietaria, una donna di 60 anni ricoverata, è il più probabile agente infettante, anche se non è certo che il virus non sia passato al cane in altro modo. L’animale è in quarantena in un centro veterinario. Il governo locale ha deciso di mettere in quarantena tutti gli animali domestici se i loro proprietari risultassero positivi.

(immagine d’archivio)