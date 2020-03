“Avevo detto di avere 36 anni e invece sono 39”. Ora l’età di Clizia Incorvaia non è più un segreto. L’influencer del Grande Fratello Vip non ha 33 anni, nemmeno 36, ma 39. Quasi 40. D’accordo, l’età è solo un numero e – per di più – a una donna non andrebbe chiesta, ma quella dell’ex moglie di Francesco Sarcina era diventata un piccolo mistero. All’interno della Casa di Cinecittà, d’altronde, lei aveva soltanto contribuito a confondere le idee. “Ho 33 anni”, avrebbe detto alla sua ultima fiamma, Paolo Ciavarro, di 11 anni più piccolo di lei. “Ho 35 anni, quasi 36”, aveva invece detto agli altri inquilini del reality show.

Solo che, documenti alla mano, qualcosa non torna(va). Il primo a inchiodarla era stato Daniele Interrante a “Live – Non è la d’Urso”. “Come diceva mia zia, dopo i 30 anni non si dichiara più l’età”, era stata la risposta della diretta interessata ai dubbi sollevati dall’opinionista. E intanto Davide Maggio sul suo sito sventolava la sua vera data di nascita: 10 ottobre 1980. Così Clizia, un po’ infastidita, ha dovuto svuotare il sacco e raccontare la verità: “Vi racconto questa cosa perché ho capito che bisogna giustificare ogni cosa. La storia è questa: quando lavoravo nella moda, avendo sempre avuto questo aspetto molto infantile, non riuscivo a lavorare perché a 18 anni ne dimostravo 15. Quindi il mio agente, pur di farmi lavorare, mi faceva dichiarare quattro anni in meno, che è l’età che ho detto al Grande Fratello e che sapevano tutti quanti. E io mi vergognavo come una ladra perché facevo le pubblicità con quelli di 18 anni e a quell’età non è bello dimostrarne di meno, voi lo sapete. Ho vissuto questa cosa di dimostrare meno anni come una frustrazione. Il fatto di dimostrare meno anni era un problema (…) Trovo paradossale che si parli di vanità. A me interessa l’anima: la mia anima sorride e si stupisce ancora come una bambina, forse per questo dimostro meno anni. Sarà quella la mia cura e il mio elisir. Trovo anche bislacco che si stia aprendo una diatriba per aver dichiarato tre anni in meno. Avevo detto 36 e invece sono 39. Tutto il resto è noia”, ha detto in delle Instagram Stories.