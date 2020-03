Maxi rissa a Milano tra due gruppi di ragazzi. Intorno alle 17 del 3 marzo una cinquantina di 17enni si sono affrontati nella zona centralissima tra la sede della Regione Lombardia, il Bosco Verticale e il Parco della Biblioteca degli Alberi. Gli addetti alla security della Regione, mentre il gruppo si disperdeva, hanno sequestrato uno dei bastoni utilizzati durante il pestaggio e hanno chiamato le forze dell’ordine. Nel filmato si vede un gruppo formato da decine di giovani che corrono davanti ai grattacieli della Regione, alcuni con delle mazze in mano. All’arrivo della pattuglia dei carabinieri nel giardino pubblico vicino a piazza Gae Aulenti, i ragazzi si sono dispersi nel parco. “Erano 50 o 60”, ha raccontato a ilfattoquotidiano.it un gruppo di 13enni testimoni della rissa. “E’ entrato in zona 9 da solo”, hanno detto sostenendo che fosse un regolamento di conti tra diversi quartieri della città. Il Municipio 9 copre le zone di Comasina, Affori, Porta Nuova, Niguarda, Bovisa, Fulvio Testi. Gli altri “venivano da San Siro”. “Gli hanno tirato un calcio qua… e una cosa di ferro in testa”. “All’inizio sembrava un gioco dove lo rincorrevano. Poi però si è sdraiato a terra e vedevamo che gli tiravano i calci”. “Sì pensavo che stessero giocando a nascondino perché dicevano: ‘Ne manca uno'”. Poi “lo hanno steso”. “Era tutti contro uno”. La rissa è avvenuta sotto gli occhi dei passanti e in uno dei momenti in cui il Parco della Biblioteca degli Alberi è maggiormente frequentato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri

