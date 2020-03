Dopo le porte chiuse, il successivo rinvio a maggio e la marea di polemiche, si va verso la soluzione definitiva per il recupero del big match di Serie A tra Juve e Inter che si doveva giocare domenica 1 marzo alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Il recupero delle gare rinviate della 26esima giornata di Serie A, inizialmente previste a porte chiuse, saranno recuperate nel week-end del 7-8-9 marzo. Questa l’intesa raggiunta anche grazie al lavoro della FIGC, al termine del consiglio straordinario di Lega. Questa mattina il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha infatti incontrato a Roma il presidente della Figc Gabriele Gravina, che in prima persona si è subito attivato in tutte le sedi, ed insieme hanno individuato, coinvolgendo i consiglieri federali della Lega Serie A, una soluzione per il recupero delle partite rinviate. Il consiglio di Lega dopo oltre due ore e mezza di riunione in call conference, salvo sorprese ha trovato la soluzione, eccezion fatta per recupero di Inter–Sampdoria, per cui ancora non è stato trovato un accordo.

Ad ogni modo l’impianto del nuovo calendario della Serie A è stato condiviso anche dal club nerazzurro e riprogrammato a salvaguardia della regolarità della competizione, permettendo di affrontare la situazione di emergenza legata al Coronavirus. Dal Pino ha inviato una comunicazione a tutti i club per condividere le scelte e si attende per la mattina del 3 marzo le risposte delle società. Intanto, a quanto si apprende, in pochissimo tempo sono già arrivati i riscontri positivi da almeno sei club tra cui Roma, Atalanta, Lazio e Brescia. Secondo la nuova riprogrammazione Sampdoria-Verona è prevista per sabato 7 marzo alle 20,45; Udinese-Fiorentina per domenica 8 marzo alle 20,45, mentre le sfide Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia sono state riprogrammate dalle Lega Serie A per lunedì 9 marzo alle ore 18,30. Il big match Juventus-Inter si dovrebbe invece giocare il 9 marzo alle 20,45. la 17esima giornata di Serie A, quindi, slitterebbe così al 12-13-14 maggio, con l’ultima giornata il week del 24 maggio e la Finale di Coppa Italia prevista il 20 maggio grazie all’intervento della FIGC sulla Uefa.