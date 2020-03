“In questa fase emerge l’importanza della sanità pubblica,. E anche la sanità privata, che è accreditata dagli accordi, deve fare la sua parte “. A rivendicarlo è il segretario della Cgil,arrivando al Nazareno per un incontro tra le parti sociali e il Pd sull’. In questo momento, ha spiegato, “bisogna investire nella ricerca perché essere precari e così bravi è una contraddizione”. E ancora: “Bisogna creare lavoro e rilanciare lo sviluppo. Dobbiamo chiedere un, ma anche unpiù forte di quanto visto finora”, ha continuato Landini. Il segretario ha poi tagliato corto sulle polemiche tra Pd e M5s, che ha accusato i dem di ‘fughe in avanti’ per l’incontro , organizzato a pochi giorni da quello previsto per il 4 marzo con il governo: “, l’importante è quello che si fa, non con chi si discute”, ha detto Landini. Concordo anche Maurizio Casasco, presidente di Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria): “Noi discutiamo con tutti,domani”. Dal Pd cercano invece di allontanare le polemiche per l’incontro al Nazareno, al quale prende parte anche il ministro dell’Economia, Roberto Gualieri: “L’incontro era programmato da tempo, mercoledì ci sarà quello con il governo. Crediamo sia necessario condividere con le parti sociali le misure per far ripartire il Paese”, ha spiegato il viceministro all’Economia,