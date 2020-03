“C’è il tema di rafforzare anche dal punto di vista del personale i presidi critici. Abbiamo bisogno di medici specializzati in infettivologia, urgentisti, internisti…”, così l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus che dal 21 febbraio ha colpito l’Italia. E in riferimento al reclutamento del personale, Gallera aggiunge: “In aprile a Milano si dovevano laureare circa 150 infermieri: abbiamo chiesto di anticipare le lauree per avere a disposizione immediatamente nuovi infermieri”. Le lauree cominceranno già questa settimana, ha spiegato l’assessore, e saranno in teleconferenza. “Ci sarà la possibilità di avere a disposizione un numero molto alto di infermieri, oltre 100 infermieri, già dal 10 marzo“, continua l’assessore, specificando che il via libera per anticipare le lauree è stato dato anche da Remo Morzenti Pellegrini, rettore dell’Università di Bergamo e Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Lombarde.

