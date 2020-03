“Irritazione M5s per l’incontro tra Pd e parti sociali? Ho letto di preoccupazioni e polemiche, da parte nostra non c’è alcuna voglia di sostituirci, è un incontro previsto da tempo a favore, a sostegno di questo governo nell’ambito del piano per l’Italia per rafforzare l’azione del governo”. A rivendicarlo il segretario Pd, Nicola Zingaretti, al termine del vertice con i sindacati, escludendo la volontà da parte del Pd di volersi sostituire all’esecutivo nella gestione dell’emergenza coronavirus. Erano stati i 5 stelle a polemizzare per l’organizzazione del vertice da parte del Pd, a pochi giorni da quello previsto a Palazzo Chigi, parlando di ‘fughe in avanti’ dei democratici. “Nessun tavolo parallelo, se M5s o altre forze della maggioranza volessero fare lo stesso darebbero soltanto un contributo all’esecutivo”, spiega pure il vicesegretario Andrea Orlando. Mentre Zingaretti esulta anche per la vittoria del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri alle suppletive per il collegio Lazio 1 alla Camera, quello dove alle ultime elezioni Politiche aveva vinto Paolo Gentiloni, poi nominato commissario europeo agli Affari Economici.”La vittoria di Gualtieri dopo quella in Emilia Romagna e a Napoli è un ennesimo segnale che premia l’unità ed in particolare chi, tra le forze politiche è una forza non subalterna a nessuno, ma la più unitaria”

