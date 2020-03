20.304 voti per il candidato democratico. Secondo Maurizio Di Leo per Fratelli d’Italia con 8.508 preferenze. La grillina Rossella Rendina 1422

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha vinto le elezioni suppletive nel collegio Roma 1 per la Camera dei deputati. Il candidato Pd ha ottenuto il 62,2 per cento delle preferenze (20mila e 304 voti) e subentra così al dimissionario Paolo Gentiloni, diventato commissario Ue agli Affari economici. Una vittoria di larghissima misura sugli altri candidati, anche se l’affluenza, come già per le elezioni suppletive di Napoli dello scorso weekend, è stata molto bassa: alle urne è andato solo il 17,66 per cento degli aventi diritto al voto (32mila e 622 i voti validi, 73 le schede bianche, 185 quelle nulle).

Il candidato del centrodestra Maurizio Leo (Fdi) si ferma al 26% (8.508); Rossella Rendina del M5s al 4,3% (1.422); Marco Rizzo del Partito comunista al 2,6% (855); Elisabetta Canitano di Potere al popolo al 2,4% (785); Mario Adinolfi del Popolo della famiglia all’1,3% (432); Luca Lo Muzio Lezza di Volt allo 0,9% (316).

“Ricordiamoci”, è stato il primo commento della sindaca M5s della Capitale Virginia Raggi, “che alle suppletive ha votato meno del 30%, l’esito è scontato. Facciamo comunque gli auguri al ministro Gualtieri che adesso è diventato anche parlamentare, sono contenta che durante la campagna elettorale abbia rilevato che servono più fondi per Roma: visto che è anche il ministro dell’Economia, quando vuole allargare i cordoni della borsa noi siamo pronti”.