CRONACA ORA PER ORA - Lo rendono noto il presidente della Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera, aggiungendo che tutta la giunta si sottoporrà ai test di accertamento. Firmate ieri sera le nuove misure restrittive, che dividono l'Italia in tre zone: a Milano riapre il Duomo, ma con ingressi limitati per evitare assembramenti. Il governatore Fontana: "Anticipiamo le lauree di cento infermieri per immetterli subito nel sistema sanitario"

Tra i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia c’è anche l’assessore regionale allo Sviluppo sostenibile Alessandro Mattinzoli: lo hanno annunciato il governatore Attilio Fontana (che si trova ancora in isolamento volontario) e l’assessore al Welfare Giulio Gallera, aggiungendo che “tutta la giunta si sottoporrà ai test di accertamento”. Salgono a 1577 i casi di coronavirus in Italia: tra questi, anche un agente della questura di Roma, in malattia dal 25 febbraio. Il poliziotto, che negli scorsi giorni aveva ospitato un amico proveniente dalla Lombardia, è risultato positivo al primo test ed è stato ricoverato allo Spallanzani in attesa della conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. Chiuso il liceo frequentato dal figlio a Pomezia, il Blaise Pascal.

Firmato ieri il decreto con le nuove misure preventive: nelle tre Regioni maggiormente colpite chiuse le scuole, ma riaprono i luoghi di culto e i musei a patto di evitare assembramenti. Il Duomo torna visitabile, ma con un numero di ingressi limitato per rispettare le distanze di sicurezza. Bar e ristoranti possono continuare a lavorare a patto che sia fatto servizio al tavolo. Ma serve ancora una settimana per capire se le restrizioni adottate nelle regioni colpite sono state efficaci, come ha spiegato l’Istituto Superiore di Sanità. “L’effetto delle misure che sono state adottate la scorsa settimana non si potrà vedere prima di 8-10 giorni”. Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, in conferenza stampa ha fatto il punto sulla diffusione del coronavirus in Italia. “Ci vogliono circa 14 giorni per capire l’effetto nel tempo esattamente dato dal tetto di incubazione. Quindi i casi che noi oggi segnaliamo sono casi che molto verosimilmente, nella stragrande maggioranza, hanno contratto l’infezione prima che adottassimo queste misure”. Complessivamente, le persone che hanno contratto l’infezione sono quasi 1700, di cui 41 sono decedute e 84 guarite. Contagi registrati principalmente in Lombardia, seguita da Veneto e Emilia Romagna, ma per oltre la metà sono asintomatici. C’è un primo caso anche in Sardegna, un imprenditore che probabilmente ha contratto la malattia a Rimini.

CRONACA ORA PER ORA

11:00 – Gallera: “Visita zone rosse rinviata”

“Oggi con il collega Foroni avremmo dovuto essere a Lodi, a Codogno, poi a Cremona per portare la nostra vicinanza a tutti gli operatori sanitari che stanno facendo un lavoro straordinario ed encomiabile, molto faticoso”, ha spiegato l’assessore al Welfare Giulio Gallera in un video. “Purtroppo nelle prime ore di questa mattina, solo pochi minuti fa, abbiamo avuto notizia che il nostro collega, l’assessore Alessandro Mattinzoli, è risultato positivo. Per questo motivo, abbiamo rinviato la nostra visita che, se come pensiamo e auspichiamo i nostri tamponi risulteranno negativi, faremo nei prossimi giorni“.

10:55 – A Siena sequestrate mascherine vendute a prezzi gonfiati

La guardia di finanza di Siena ha sequestrato mascherine protettive in vendita in un distributore di benzina in città a prezzi spropositati. Prodotti per l’emergenza sanitaria venduti a prezzi esagerati, come disinfettanti e mascherine di protezione che in teoria dovevano essere parte di confezioni da 10 pezzi, ma che in realtà venivano vendute singolarmente al prezzo di 8 euro ciascuna, “evidentemente sproporzionato rispetto al valore normale praticato nel periodo antecedente l’emergenza sanitaria”, come spiega una nota della Guardia di Finanza.

10:45 – 51 casi in Piemonte

La Regione questa mattina ha diffuso i dati aggiornati sui nuovi contagi: 37 ad Asti, 3 a Novara, 6 a Torino, 1 a Vercelli e 4 nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Di questi, 37 persone sono a casa, in isolamento fiduciario, 12 sono ricoverati in ospedale, altri 2 pazienti sono in terapia intensiva: uno ad Asti e uno a Vercelli. Finora sono 375 i tamponi eseguiti in Piemonte, 307 dei quali risultati negativi e 12 sono ancora in corso di verifica. Dall’Istituto superiore di sanità è stato al momento confermato un solo caso, per gli altri si attende ancora il responso. Resta ancora chiuso il pronto soccorso dell’ospedale di Tortona, ad Alessandria, in attesa dell’esito del test su una persona che si era presentata al triage manifestando i sintomi sospetti.

10:30 – Positivo l’assessore lombardo Mattinzoli

Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, è risultato positivo al test per il coronavirus. L’annuncio arriva dall’assessore Gallera e dal governatore Fontana, che da giorni si trova in isolamento volontario. “Per questo siamo stati costretti a rinviare la visita agli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona”, dichiarano. “Una volta ottenuti gli esiti, attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità per i contatti diretti”. Adesso, come previsto dalle procedure sanitarie, tutta la giunta verrà sottoposta al test.

10:00 – Galli: “Bisogna identificare i focolai di Milano”

“Per la città di Milano facciamo gli scongiuri ma occorre stare estremamente attenti, identificare subito i focolai e circoscriverli”. Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, intervistato da Sky Tg24, ha risposto così alla domanda sulla situazione dei contagi in città finora limitati. I contagi, ha detto, si stanno evolvendo in “scala maggiore di quello che si poteva prevedere, è una situazione senza precedenti“. Il Sacco e lo Spallanzani erano già identificati per contrastare minacce di questo tipo, ha aggiunto “ma alcuni ospedali lombardi sono più sotto stress”. Per quanto riguarda gli scenari futuri, spiega “è possibile che dovremo convivere per anni con il coronavirus e occorre avere armi affilate”.

09:45 – Spallanzani conferma la positività del poliziotto

“I test eseguiti durante la notte presso l’Istituto Spallanzani confermano la positività a Covid-19 di un poliziotto. Sono stati informati il Prefetto e il Questore”. Lo ha dichiarato l’assessore alla sanità Alessio D’Amato. “Ricostruiti tutti i contatti stretti e posti sotto sorveglianza sanitaria. Si conferma il link epidemiologico con la Regione Lombardia”.

09:30 – A Pomezia scuola chiusa “a scuola precauzionale”

Un liceo di Pomezia, alle porte di Roma, è stato chiuso “a scopo precauzionale” perché il padre di uno studente è risultato positivo al coronavirus e si trova ora ricoverato alla Spallanzani di Roma: si tratta del poliziotto di Spinaceto trovato positivo nella notte. Il sindaco, Adriano Zuccalà, ha deciso di sospendere le lezioni del liceo Pascal: “Gli studenti che oggi erano presenti a scuola sono ritornati al loro domicilio dopo formale autorizzazione dei genitori all’uscita”, si legge in una nota dell’istituto, che conta circa 1200 alunni e comprende un bacino di studenti molto ampio, dal litorale fino si castelli romani.



09:25 – Primo caso in Sardegna: era stato a Rimini

Un paziente sardo è risultato positivo al coronavirus: è il primo caso nell’isola. La conferma della diagnosi – fa sapere la Regione Sardegna che ha ufficializzato la notizia – avverrà dopo la verifica del tampone da parte dell’Istituto superiore di sanità. Si tratta di un imprenditore cagliaritano di circa 40 anni, che era stato a Rimini oltre una settimana fa per una fiera. Dopo giorni di febbre persistente, è stato ricoverato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

09:13 – Gallera: “Altri 50 posti per le terapie intensive”

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia ha detto a Sky TG24 che “abbiamo un buon numero di terapie intensive, 900, ne avevamo destinate ai pazienti con coronavirus 121, stiamo recuperando in queste ore altri 50 posti, approntando ventilatori portatili in ex blocchi operatori”

09:00 – Rezza: “La mortalità in Italia dipende da anzianità”

Giovanni Rezza, ospite ad Agorà su Rai3, ha precisato che se la mortalità è leggermente più alta in Italia rispetto alla Cina “è perché la popolazione italiana ha un’età media complessiva più alta, da noi ci sono più anziani”.

08:36 – Riapre il Duomo di Milano, ma con ingressi contingentati

Riapre, pur tra numerose cautele, il Duomo di Milano. Le porte secondarie sono state aperte alle 8 “per una breve preghiera” mentre ai fedeli che vorranno visitare la cattedrale, i quali entreranno in numero contingentato per evitare assembramenti, in base al Decreto della Presidenza del Consiglio, l’accesso sarà consentito dalle 9. La navata centrale è transennata all’ingresso principale ma – è stato spiegato – in quanto non ci sono messe, ed è comunque visitabile entrando dalle porte laterali.

08:10 – Fontana: “Anticipiamo le lauree per assumere nuovi infermieri”

Intervistato dal Corriere della Sera, il governatore della Regione Lombardia ha detto: “Noi chiediamo da anni di poter assumere medici e infermieri, perché la nostra sanità ne avrebbe bisogno e le nostre finanze lo consentirebbero. Però finora ci è stato impedito per leggi statali. Se avessimo la nostra autonomia potremmo agire diversamente”. E ha aggiunto: “Ad aprile era prevista la laurea di più di cento infermieri. Abbiamo chiesto di anticipare questo momento in modo da immetterli subito nel sistema sanitario”.

06:00 – Cinque casi in Puglia

Salgono a cinque i casi di positività al corononavirus in Puglia: una donna di 74 anni, residente ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, è stata contagiata. La 74enne è in buone condizioni e non è stato necessario il ricovero in ospedale. A comunicarlo il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Il laboratorio di microbiologia e virologia del Policlinico di Foggia – spiega il governatore – ha rilevato nella serata di oggi un nuovo caso di Covid19: si tratta di una donna di 74 anni, sorella di un uomo residente a Soresina, contagiato e rilevato positivo all’ospedale di Cremona che era stato in visita in Puglia. Un altro fratello del contagiato in Lombardia è risultato negativo. Tutte le altre persone che sono state in stretto contatto con i contagiati si trovano adesso in quarantena presso i rispettivi domicili e la catena dei possibili contagi è stata così circoscritta”.

00:15 – Roma, agente questura positivo

Un agente della questura di Roma è risultato positivo al primo test per il coronavirus e ora si è in attesa della conferma dal secondo esame effettuato allo Spallanzani. L’agente, secondo quanto si apprende, era assente dal lavoro dal 25 febbraio scorso per sintomi influenzali. Il poliziotto avrebbe contratto il virus in seguito ad una visita ricevuta da un amico proveniente da una delle zone della Lombardia da cui si è diffuso il coronavirus. Il presidio medico di polizia ha già avviato tutti i protocolli sanitari previsti per le verifiche sui colleghi che hanno avuto contatti con l’agente.

Secondo quanto si apprende si tratterebbe di un poliziotto di un commissariato nella zona sud di Roma. Era in malattia e stamani si era recato per dei controlli al Policlinico Gemelli.