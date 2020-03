Amanda Knox, la 32enne americana assolta per l’omicidio di Meredith Kercher dopo aver trascorso 4 anni di carcere in Italia, ha celebrato ufficialmente le sue nozze il 29 febbraio con il marito Christopher Robinson, matrimonio già contratto legalmente nel 2018. Lo ha fatto con una mega festa a tema Star Wars nello Stato di Washington, secondo quanto riferisce Tmz. Al posto di regali, i partecipanti sono stati incoraggiati a donare soldi per coprire al costo finale del matrimonio: cifre che si sarebbero aggirate intorno ai 500-2.000 dollari.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore