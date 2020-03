Un 15enne è stato ucciso da un carabiniere a Napoli dopo un tentativo di rapina. Secondo le ricostruzioni il ragazzo, armato di pistola finta in metallo, insieme a un complice anche lui minorenne, si è avvicinato a bordo di uno scooter all’auto del militare in abiti civili, e non in servizio, cercando di rubargli il rolex. Il 23enne ha quindi preso l’arma di servizio, esplodendo, secondo quanto riferito da il Mattino, tre colpi di pistola alla testa e al torace. Nelle immagini la zona della sparatoria.

