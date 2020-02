“Stiamo esaminando il problema in questo momento e stiamo guardando ad un paio di Paesi, pochi Paesi che hanno un numero un po’ sproporzionato di casi di coronavirus”, così Donald Trump ha risposto alla domanda di un giornalista che prima del suo volo per il South Carolina gli ha chiesto se allargherà il divieto di viaggiare negli Stati Uniti ad altri Paesi, per esempio l’Italia. “Prenderemo una decisione molto presto”, ha aggiunto, dopo aver sostenuto che il basso numero di casi in Usa è merito in particolare della sua decisione di chiudere tempestivamente i confini a certe aree del mondo, cioè la Cina da dove è partita l’epidemia.