“Ho un contratto con Mediaset e se non sono presente pago una multa. Che me ne frega di Morgan, lei deve farmi parlare”. Così Cristiano Malgioglio che ieri sera a CR4 La Repubblica delle Donne mentre si trovava dietro le quinte ripreso dalle telecamere. Il motivo della sua “picca”? “Perché io devo entrare in studio a parlare di Morgan? Ma che me ne frega? Chiambretti deve lasciarmi parlare. Faccia come la Toffanin che lascia parlare le persone! Lui si deve vergognare che parla ancora di questa storia di Bugo e Morgan”, ha spiegato. Insomma, un Malgioglio arrabbiato. La scorsa settimana il paroliere aveva litigato in scena con un amico di Morgan: “Morgan un genio? I geni sono Mozart, Verdi, Beethoven, Freddy Mercury”.

