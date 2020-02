Ormai diverse procure e le autorità competenti sono scese in campo per stroncare le manovre speculative sulla vendita di mascherine e gel disinfettanti. Prezzi esorbitanti e frodi a scapito dei cittadini. La Guardia di Finanza di Milano ha effettuato una serie di perquisizioni in alcune imprese che vendono prodotti su eBay nell’inchiesta, coordinata dai procuratori aggiunti Eugenio Fusco e Tiziana Siciliano, sulle “manovre speculative” nelle vendite di mascherine, gel disinfettanti e prodotti sanitari in questi giorni di emergenza Coronavirus. Indagine che due giorni fa ha portato ad acquisizioni di documenti e dati nelle sedi di Amazon e della stessa eBay.

In questi giorni gli investigatori si sono concentrati su molte vendite speculative, tra cui, ad esempio, un caso in cui una sola bustina di gel disinfettante veniva venduta come “mai usata”, così era scritto nell’annuncio, “a 50 euro“. Il fascicolo è a carico di ignoti (si tratta di perquisizioni ‘presso terzi’, senza indagati), ma i pm lavorano per individuare coloro che, approfittando delle paure, hanno venduto a prezzi gonfiati. Potrebbe essere contestato anche il reato di “frode nell’esercizio del commercio”, perché a volte vengono vendute mascherine chirurgiche ‘spacciate’ per mascherine ‘ffp3’.