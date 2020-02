Gia approvato alla Camera, sempre con la fiducia, in caso di via libera a Palazzo Madama, il testo diventerebbe definitivo. L'inizio del voto previsto per le 18 e 30

Il governo ha posto la fiducia al decreto Milleproroghe, in discussione al Senato. A comunicarlo all’Aula di Palazzo Madama il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Il dl Milleproroghe è già stato approvato alla Camera, sempre con la fiducia. In caso di via libera a Palazzo Madama, il testo diventerebbe definitivo.

La vicepresidente del Senato, Paola Taverna, ha quindi sospeso i lavori per permettere alla commissione dei capigruppo di riunirsi. E’ stato quindi deciso che le operazioni di voto per la fiducia dovrebbero iniziare intorno alle 18.30. La seduta è quindi ripresa ed è iniziata la discussione, che dovrebbe durare circa 50 minuti e a cui seguiranno le dichiarazioni di voto, al termine delle quali inizierà la prima chiama. Prima che il governo chiedesse la fiducia il Senato ha bocciato la pregiudiziale di costituzionalità posta dalle opposizioni con 44 sì, 126 no e 39 astenuti.