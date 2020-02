Il contagiato in Catalogna aveva viaggiato negli ultimi giorni nel nord Italia. In Gran Bretagna stop in due scuole dopo il rientro di studenti italiani dalla settimana bianca a Bormio. In Svizzera un caso in Canton Ticino, il croato positivo è un ragazzo che "è stato a Milano tra il 19 e il 21 febbraio". In Corea del Sud test su oltre 200mila fedeli di una setta

Proseguono i contagi da coronavirus nel mondo. C’è il primo caso in Catalogna, è il quarto in Spagna. Ora negli ospedali spagnoli i pazienti ricoverati per polmonite vengono sottoposti al test. In Svizzera confermato il primo caso, così come in Croazia: si tratta di un ragazzo che “è stato a Milano tra il 19 e il 21 febbraio”, ha detto il ministro della Salute croato Vili Beros. “Organizzaremo una quarantena per tutte le persone che sono state in diretto contatto con l’uomo”, ha specificato il ministro. Primi due contagi anche in Austria: i due verrebbero dalla Lombardia, riferisce il Kurier, ma non è ancora confermato. Hanno una febbre leggera e sono attualmente isolati in una clinica di Innsbruck. E dopo la circolare dell’Europarlamento e le misure stabilite dalla Francia, anche la Gran Bretagna reagisce alla catena di contagi in Italia e fissa regole severe per chi proviene da Lombardia e Veneto: impone “l’auto-isolamento” per 14 giorni a scopo precauzionale a tutti coloro che arrivano dal nord (a nord di Pisa, Firenze e Rimini) e che presentano sintomi “anche leggeri” d’un potenziale contagio da coronavirus. La quarantena obbligata vale anche per chi non ha sintomi di sorta, per lo stesso periodo di tempo, per tutti coloro che arrivino dai paesi della Lombardia e del Veneto isolati su decisione del governo italiano. Intanto un albergo a Tenerife, dove risiedeva il turista italiano risultato positivo al test del coronavirus, è stato messo in quarantena: all’interno oltre mille persone. Tra loro ci sono anche 110 belgi. L’uomo ora è all’ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria dove è stato trasferito dalla clinica del Quiron, nel sud di Tenerife, dove è stato ricoverato fino a quando è risultato positivo al test. Intanto, torna a parlare il capo missione dell’Oms in Cina, Bruce Aylward, che da Ginevra afferma che il mondo “semplicemente non è pronto” per fronteggiare la diffusione dell’epidemia.

Spagna – Anche la moglie dell’italiano contagiato a Tenerife è risultata positiva al test del coronavirus, facendo così salire il numero dei contagi in Spagna a cinque, dopo il caso di una 36enne italiana residente a Barcellona, appena rientrata da un viaggio in Italia tra Bergamo e Milano, per la quale è già stato attivato il protocollo sanitario. Prima di questi c’erano stati i due casi segnalati alle Canarie e uno a Maiorca, tutti stranieri. Il National Center for Microbiology eseguirà il secondo test di conferma nelle prossime ore.

In quarantena quattro tifosi del Valencia rientrati da Milano dove hanno assistito alla partita di Champions League contro l’Atalanta, la settimana scorsa, e hanno contattato i loro medici presentando sintomi simili a quelli del coronavirus. “Verrà fatta un’analisi epidemiologica per valutare quanti giorni sono stati a Milano, quando si sono presentati i sintomi, quali sono e in base a ciò vedremo se è necessario o meno fare altri test”, spiegano le autorità.

Cile – Il ministro della Salute, Jaime Manalich, ha fatto sapere che, ad oggi, nel paese sono 260 le persone sotto osservazione e in isolamento per possibile contagio da coronavirus: “Al momento abbiamo 260 persone che stiamo seguendo, persone che presentano anche il minimo rischio perché provengono da qualche luogo” dove avrebbero potuto essere infettate dal virus, ha detto. Queste persone “non possono uscire per 14 giorni, e devono indossare le mascherine”, ha aggiunto.

Tra i casi sospetti nel Paese c’è anche quello di un’italiana 45enne arrivata nel Paese il 21 febbraio e ora ricoverata nell’Ospedale di Valdivia, a 800 chilometri a sud di Santiago. In un comunicato la Segreteria regionale di Los Ríos ha spiegato che la donna ha manifestato “sintomi compatibili con il coronavirus per cui è stato applicato il protocollo previsto in questo caso”.

La quarantena nel Regno Unito – Quella anche in assenza di sintomi è stata estesa dal governo britannico, oltre che a chi arriva nel Regno Unito dalla provincia cinese dell’Hubei, epicentro dell’infezione da coronavirus, anche a tutti coloro che vi siano arrivati a partire dal 19 febbraio dall’intero Iran, dalle aree della Corea del Sud indicate da Seul a rischio e dalle aree “in isolamento dell’Italia settentrionale così come indicato dal governo italiano”. Mentre la quarantena in caso di sintomi di qualunque entità, viene estesa per chi sia arrivato nel Regno dal 19 febbraio da tutta l’Italia settentrionale (indicata dal Foreign Office da una linea che passa subito a nord di Pisa, Firenze e Rimini), oltre che da Vietnam, Cambogia, Laos e Myanmar. All’interno del Regno Unito – prosegue il Foreign Office nelle sue linee guida, citando dati aggiornati a ieri delle autorità sanitarie britanniche – finora sono state testate 6536 persone in totale per sospetti da coronavirus, con 9 casi positivi e 6527 negativi. Intanto nel Cheshire, regione a nordovest dell’Inghilterra, una scuola ha chiuso e un’altra ha sospeso i corsi del suo ultimo anno dopo il rientro di gruppi di studenti dalla settimana bianca in Italia. Richard Pollock, preside della Cransley School a Northwich, ha scritto un messaggio ai genitori annunciando che la chiusura si potrarrà per il resto della settimana dopo il viaggio di studenti e professori a Bormio la settimana scorsa.

Svizzera – È stato confermato il primo caso di nuovo coranavirus in Svizzera, nel cantone Ticino. “Si tratta di un 70enne che vive nel cantone: il 15 febbraio si è recato a un incontro a Milano e due giorni dopo, in famiglia, ha presentato i primi sintomi”, ha indicato Pascal Strupler, direttore dell’Ufficio federale svizzero della sanità (Ufsp) in conferenza stampa a Berna. Ieri il consigliere federale Alain Berset aveva presentato una serie di misure supplementari per far fronte all’epidemia. In particolare maggiore informazione, prontezza operativa e ulteriori esami.

Il primo caso, comunque, è in buone condizioni, tanto che “sarebbe stato dimesso se non fosse arrivato l’esito positivo del test”, ha detto il medico cantonale Giorgio Merlani.

Oman – Aumenta il numero di contagi. Un tweet del ministero della Sanità conferma che ci sono due nuovi casi di contagio da Covid-19, “legati a viaggi in Iran”, e quindi il totale nel Paese è di quattro persone contagiate.

Bahrain – Il ministero della Sanità ha annunciato sei nuovi casi, portando così a 23 il numero dei contagiati in totale. Si tratta di cittadini sauditi e bahrainiti provenienti dall’Iran. Come misura precauzionale, per limitare la diffusione dell’infezione, le autorità di Manama hanno disposto la chiusura delle scuole per due settimane, come riporta l’emittente al-Jazeera.

Corea del Sud – Il governo sudcoreano vuole fare i test sulla positività al coronavirus agli oltre 200.000 fedeli della Chiesa di Gesù Shincheonji, culto fondato nel 1984 dal pastore Lee Man-hee che ha sede nella città di Daegu e a cui è riconducibile circa il 60% del casi certi di infezione. I leader della chiesa, scrive la Yonhap, hanno accettato di fornire alle autorità l’elenco dei fedeli stimati in 215.000. Il focolaio è partito da una donna di 61 anni (“paziente n.31”), molto attiva nella comunità religiosa, che è risultata un “super diffusore”.

Iran – Anche il viceministro della Sanità iraniano è risultato positivo al test. Inoltre saranno messi in quarantena per due settimane tutti i cittadini turchi che vorranno rientrare. La stessa misura è già stata presa oggi per i 132 passeggeri e i membri dell’equipaggio del volo della Turkish Airlines partito da Teheran che ha compiuto un atterraggio d’emergenza ad Ankara per la presenza a bordo di sospetti casi di coronavirus (Covid-19). Tutti loro, però, sono risultati negativi ai test. La Turchia ha chiuso le frontiere con l’Iran e ha sospeso i collegamenti aerei, salvo per i voli che riportino in patria suoi cittadini. Il ministro di Ankara ha ribadito che al momento non ci sono casi di contagio confermati in Turchia.

Lubiana: “Studenti universitari italiani stiano a casa” – L’Università di Lubiana ha diffuso una nota con la quale invita tutti gli studenti, professori e impiegati dell’ateneo che negli ultimi 10 giorni sono stati nelle aree dei focolai italiani a rimanere a casa per le prossime due settimane. La decisione dell’ateneo è stata presa in forma precauzionale per limitare la diffusione del nuovo coronavirus, segnalando che le persone che hanno soggiornato negli ultimi 10 giorni a Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano e nei dintorni di Vo ‘Euganeo a mettersi in una quarantena preventiva. La misura è estesa anche a coloro che nelle ultime settimane sono state nei luoghi al di fuori dell’Europa dove è nota l’esistenza di un’epidemia di coronavirus. Allo stesso tempo l’università consiglia a tutto il personale e agli studenti di rinviare incontri o viaggi nei paesi considerati più a rischio.