“Patrick libero, Patrick libero”. Questo lo slogan dei manifestanti del sit-in di giovedì sera al Pantheon per chiedere la scarcerazione di Patrick Zaki, il ricercarore egiziano arrestato due settimane fa e torturato in una prigione al Il Cairo. La manifestazione è stata organizzata dai presidenti dei Municipi romani guidati dal centrosinistra. “Stasera siamo qui per chiedere ancora una volta alle autorità egiziane la liberazione di Patrick Zaki, studente dell’università di Bologna, detenuto ingiustamente. Io credo che sia un impegno del nostro Paese assumersi la responsabilità di tutelare questo ragazzo. Concedere al ragazzo la cittadinanza italiana? Credo sia possibile”, afferma Erasmo Palazzotto di Sinistra Italiana-Leu parlando con i giornalisti a margine della manifestazione. Presenti anche Valeria Fedeli e gli attivisti di Amnesty International, tra cui il portavoce italiano Riccardo Noury. Durante il sit-in i manifestanti hanno anche intonato “Bella ciao”.