La proposta di Matteo Renzi sul sindaco d’Italia? Per il Pd “non è stagione per mettere al centro complicate riforme costituzionali, per cui sinceramente oggi non ci sono le condizioni”. A dirlo è Andrea Marcucci, capogruppo al Senato, nel corso di una riunione del gruppo a Palazzo Madama. “C’è un accordo sulla legge elettorale e su degli aggiustamenti comunque rilevanti sulle riforme. C’è l’esigenza di dare risposte ai problemi veri del Paese: sviluppo, crescita, investimenti e soprattutto lavoro”, ha continuato.

Per poi replicare sulla proposta dell’ex presidente del Consiglio di abolire il reddito di cittadinanza, la bandiera del M5s: “Sinceramente non le considero provocazioni, rispetto le opinioni di tutti e anche quelle di Renzi. Si deve avere la determinazione a correggerla, se serve, questo è l’approccio giusto in una coalizione”.