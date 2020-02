“Matteo Renzi ha sempre puntato a una cosa: essere il re con qualche valletto che l’aiuta. Ha un consenso massimo del 4%, però ha un gruppo numeroso di senatori. Naturalmente ora non può andare a elezioni, ma parla e si arrampica con l’obiettivo di ridiventare re, come era in passato, quando comandava lui e nessun altro”. Sono le parole del fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari, ospite di Dimartedì, su La7.

“Renzi non conta niente in termini elettorali – continua – ma conta abbastanza se deve fare qualcosa coi senatori. Renzi è di destra o di sinistra? Avrebbe qualunque colore pur di essere il numero uno. Non a caso, lui fa l’occhiolino a Salvini. E’, insomma, disposto a tutto, pur di diventare re. Ma adesso il personaggio che più mi interessa è Papa Francesco. Sono molto amico del Papa. La figura di questo Papa, che per me è un rivoluzionario e non un mistico, a me sembra talmente fondamentale che di Renzi me ne frego“.