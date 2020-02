Dopo la riunione di ieri a Palazzo Chigi sui decreti Sicurezza voluti dall’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che una parte consistente della maggioranza chiede di modificare, il capo della della delegazione pentastellata al governo e ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al termine di un convegno sulla corruzione, dichiara che “sui due decreti sapete qual è la posizione di partenza del M5s. Cioè intervenire solo sulle indicazioni fatte dal presidente Sergio Mattarella“. Ma da Italia Viva e LeU arriva la richiesta di eliminare anche le multe alle Ong che salvano le vite dei migranti nel Mediterraneo ma su questo punto Bonafede risponde che “ci troviamo in un tavolo e non sarebbe rispettoso del dialogo portato avanti dal presidente Giuseppe Conte. C’è un confronto su cui andare avanti. Non è né una chiusura né un’apertura, c’è un confronto in corso e lo intendo rispettare”.