Le operazioni di sbarco sulla nave ferma in Giappone iniziano domani e terminano venerdì. Timori per la diffusione dell'epidemia dopo il caso di una passeggera americana positiva: dei 5 italiani, uno è rientrato ed è in isolamento volontario. Altri due sono tornati dove vivono, in Slovacchia e Germania. Attesa per i test sui tre italo-brasiliani. La Cina toglie i dazi sull'import di attrezzature mediche dagli Usa

Rallentano i contagi in Cina, ma aumentano quelli a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera bloccata in quarantena dal 5 febbraio a Yokohama, a sud di Tokyo: in un solo giorno sono stati riscontrati altri 88 casi e il numero totale delle persone infettate sale così a 542. Tra loro c’è anche un cittadino italiano che era tra i passeggeri ed è risultato positivo al test. Dei 35 italiani connazionali a bordo, 22 torneranno in Italia prossimamente su un volo speciale e domani saranno in circa 500 a lasciare la nave. Il processo di sbarco, per i passeggeri negativi al coronavirus, si completerà “probabilmente entro sabato 22”. A quel punto una parte dell’equipaggio (tra cui alcuni italiani) rimarrà a bordo per mantenere la nave in sicurezza poi entrerà in una nuova quarantena con le stesse procedure usate per gli ospiti, isolati nelle cabine. Dopo Stati Uniti e Canada, anche l’Australia rimpatrierà i suoi cittadini a bordo.

Dallo Spallanzani fanno sapere che le condizioni dei due cinesi ricoverati sono in miglioramento, mentre il ricercatore rientrato da Wuhan e risultato positivo a Covid-19 e il 17enne Niccolò, “sono entrambi in ottime condizioni di salute e di umore”. Tra le vittime degli ultimi giorni, anche il direttore dell’ospedale di Wuhan, Liu Zhiming, 51 anni. Altri cinque decessi sono stati registrati fuori dai confini, di cui uno solo in Europa, in Francia. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, frena: “Serve cautela, è troppo presto per dire se questo calo segnalato continuerà”. In tutto, i casi di infezione nel mondo sono più di 71mila, di cui 70.548 nella Cina continentale, dove i morti sono 1.800. E al momento l’Oms fa sapere che “abbiamo 92 casi di contagio da coronavirus da uomo a uomo in 12 Paesi fuori dalla Cina”.

Gli italiani a bordo della Westerdam – Ma c’è anche un’altra nave da crociera che fa paura: è la MS Westerdam, attraccata in Cambogia dopo che vari Paesi le avevano rifiutato l’ingresso. Il ministro della Sanità cambogiano ha reso noto che sono 1.010, su un totale di 2.257 a bordo, le persone autorizzate a sbarcare negli ultimi tre giorni. Nessuno di loro è stato sottoposto né a quarantena né a controlli, e l’allarme è scattato dopo che una passeggera statunitense 83enne è sbarcata e ha raggiunto la Malesia in aereo, risultando positiva al test.

A bordo, scrive Repubblica che riporta quanto confermato dall’ambasciatore italiano in Thailandia, Lorenzo Galanti, c’erano cinque italiani: due sono italo-brasiliani, mentre gli altri tre pare che siano già ritornati in Italia. Uno di loro, fanno sapere dal ministero della Sanità, è rientrato in Italia ed è monitorato costantemente dalle autorità sanitarie locali. Non presenta alcuna sintomatologia e si è sottoposto ad isolamento domiciliare volontario. Un secondo italiano è rientrato direttamente in Germania, anch’egli senza alcuna sintomatologia. È in isolamento volontario domiciliare, monitorato dal servizio sanitario tedesco. Nella stessa condizione è il terzo italiano rientrato dalla Cambogia direttamente in Slovacchia. Gli ultimi due, italo-brasiliani, sono ancora a bordo, in attesa del risultato dei test e in contatto costante con la nostra ambasciata ed in procinto di tornare direttamente in Brasile.



“Siamo accusati di aver importato l’epidemia in Cambogia, ma nessun cittadino cambogiano è infetto”, ha detto il premier Hun Sen che ha respinto le accuse di negligenza ed è andato a salutare i croceristi con dei fiori, ma senza la protezione di una mascherina. Il paese ha finora solo un caso confermato di coronavirus, un turista cinese che si è ora ripreso. La nave Westerdam ha ormeggiato in Cambogia dopo che altri cinque Paesi asiatici avevano rifiutato l’attracco, proprio per timore del virus, lasciandola in mare per 10 giorni.

Intanto a Wuhan, epicentro dell’epidemia di coronavirus con 11 milioni di abitanti, le autorità sanitarie effettuano controlli casa per casa e chiunque presenti i sintomi dell’infezione è costretto a sottoporsi al test e a trasferirsi nei centri speciali per la quarantena. A breve, ne sorgeranno altri dieci, con 11.400 posti letto in più, rende noto il Chutian, un quotidiano locale. Chiunque acquisti farmaci per la tosse o antipiretici in farmacia o online dovrà presentare la sua carta di identità, per poter essere identificato e sottoposto a controlli. Le ispezioni saranno definite con sistemi di intelligenza artificiale e analisi di big data.

Diamond Princess: i dubbi della coppia britannica contagiata – David e Sally Abel sono stati dichiarati contagiati dal coronavirus nelle ultime ore, ma hanno dubbi sulla diagnosi, come spiegano ai media britannici. In un primo messaggio diffuso in queste ore via Facebook, David ha fatto sapere che i test condotti su di lui e sulla moglie erano stati indicati come “positivi”, aggiungendo di attendere il trasferimento in ospedale. In un secondo messaggio scritto dopo la sbarco ha tuttavia manifestato scetticismo sulle informazioni ricevute: “Francamente mi sembra una montatura! Non ci hanno portato in ospedale, ma in uno ostello”. Il figlio Steve, dall’Oxfordshire, ha intanto denunciato che i genitori non hanno al momento contatti diretti con il Regno Unito. Ma fonti del governo di Londra citate dal Guardian hanno rassicurato che si sta pianificando il loro rimpatrio.

In Cina – Il sistema sanitario cinese è duramente messo alla prova: sono arrivati migliaia di sanitari negli ospedali di Wuhan per aiutare a fronteggiare l’emergenza, ma cominciano a mancare le forniture. La Cina perciò ha deciso l’esenzione dai dazi sull’import di attrezzature mediche dagli Usa necessarie per il monitoraggio dei pazienti, per le trasfusioni di sangue e per misurare la pressione. Dal 2 marzo saranno accettate le domande delle società cinesi importatrici per ottenere l’esenzione dai dazi addizionali imposti durante la guerra commerciale su alcuni prodotti Usa. In molte città fabbriche rimangono chiuse, gli uffici vuoti: per provare a ripartire si punta sullo smart working. Le scuole di Shanghai, chiuse ormai da tre settimane, hanno annunciato lezioni online a partire dal 2 marzo: nell’impossibilità di prevedere una riapertura, si attivano piattaforme e-learning per cercare di mantenere una specie di normalità per gli alunni.

La Diamond Princess – Dopo le evacuazioni da parte di Stati Uniti e Canda, anche l’Australia ha annunciato il rimpatrio di 200 australiani in quarantena sulla nave da crociera ancorata nel porto giapponese di Yokohama. Almeno 15 australiani sono fra i 454 casi confermati a bordo della nave, da quando il primo passeggero è risultato positivo al virus. La compagnia aerea Qantas riporterà in Australia decine di famiglie che sono state confinate alle loro cabine per due settimane: all’atterraggio trascorreranno un’altra quarantena di due settimane in un ex campo di minatori presso Darwin, nel nord del continente, dove sono già presenti 250 altri australiani arrivati da Hubei.

La falla del sistema in Cambogia – Le autorità locali e l’armatore della nave da crociera americana Westerdam si sono messi sulle tracce degli oltre 1.200 passeggeri sbarcati ieri dalla nave nel porto cambogiano di Sihanoukville, dopo che una donna statunitense di 83 anni, scesa dalla nave, è risultata affetta da coronavirus allo scalo malaysiano di Kuala Lumpur. La nave aveva ricevuto cinque rifiuti da altrettanti Stati, prima di poter gettare l’ancora in Cambogia: ma una volta scesi a terra, molti passeggeri risultano mancanti. Il sospetto è che si siano già imbarcati su voli commerciali per rientrare nei rispettivi Paesi. Almeno 145 di questi sono passati per la Malaysia. Gli altri si trovano nella capitale Phnom Penh, dove si sottoporranno al test per il covid-19.