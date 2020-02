“Ho sempre preferito impiegare tempo e risorse per lavorare e non per alimentare polemiche e così continuerò a fare nella convinzione che gli italiani ci guardano e ci giudicano per quello che facciamo e per l’impegno che siamo capaci di profondere nel perseguimento del bene comune. Non mi interessa e non ci deve interessare conquistare i titoli dei giornali, ci deve interessare conquistare la fiducia dei cittadini”. Così il premier Giuseppe Conte, parlando dell’Agenda 2023 in un video pubblicato su Twitter al termine dei tavoli di maggioranza sul programma di governo. Tra i temi al centro del programma dell’esecutivo le politiche di welfare, la crescita e lo sviluppo sostenibile, la riforma fiscale, ma anche Università e ricerca.

