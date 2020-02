Iniziata la rimozione del Frecciarossa 1000 dai binari dell’alta velocità a Ospedaletto Lodigiato (Lodi), dove il treno era deragliato lo scorso 6 febbraio. Prima di cominciare la procedura è stata spostata la linea dell’alta tensione. Una volta rimosso dai binari, il treno sarà trasferito nel deposito di Rfi di Ancona. Il convoglio è stato imbragato con cavi d’acciaio per permettere alle gru di metterlo sui binari. C’è stato un primo tentativo di alzare la prima carrozza, ma quasi subito è stato abbassata di nuovo sui binari. Tecnici e operai del cantiere stanno cercando di sistemare meglio l’imbragatura per poi riprovare a portarla via

