Oltre 12 ore di lavoro di squadra e precisione millimetrica riassunte in meno di un minuto nel timelapse del varo della prima campata da 100 metri del nuovo viadotto sul Polcevera, a Genova. Le operazioni hanno permesso di far salire fra la pila 8 e la pila 9, a oltre 40 metri di altezza, una struttura in acciaio lunga 94 metri per un peso di quasi duemila tonnellate.

In una prima versione del titolo è stato scritto erroneamente “due tonnellate”. Ce ne scusiamo. La cifra corretta, come specificato nel pezzo, è duemila.