In attesa del voto sul lodo Annibali nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera e del consiglio dei Ministri, resta alta la tensione sul tema prescrizione. A fine mese infatti, si voterà la proposta di legge del deputato di Forza Italia, Enrico Costa, che ha l’obiettivo di abolire la legge che blocca la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. “Sono soddisfatto che Renzi e Italia Viva condividano la mia proposta. All’interno della maggioranza – Matteo Renzi sta conducendo una battaglia a viso aperto e ancora ieri abbiamo votato ancora insieme degli emendamenti che non sono passati però io penso che un’identità politica la si costruisca anche perdendole delle battaglie e vedremo se oltre che sul tema della giustizia – conclude il deputato azzurro – se anche su altri temi con Italia Viva troveremo delle convergenze”. Per il penstallato Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo economico “Renzi deve star sereno e deve pensare al bene. Sulla giustizia – è il pensiero di Buffagni, il leader di Italia Viva – sta giocando la partita con troppa foga e poca lucidità e deve riaprire la vena che ha di odio nei confronti che forse ha nei con fronti del suo ex partito”. E su Lodo Annibali e ‘pdl Costa’, dove ai voti di Italia Viva si sommeranno quelli delle opposizioni, Buffagni dichiara: “La maggioranza alla Camera è comunque solida”

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore Sei arrivato fin qui Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L'abbiamo deciso perchè siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un'informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa Sostenitore Oppure sostienici pagando con Google Sostienici con Lady Etruria di Davide Vecchi 10€ Acquista su Amazon