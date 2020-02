Litigano per un cuscino e vengono eliminati da La Pupa e il secchione. La sentenza, con relativa cacciata dal programma Mediaset della pupa Carlotta e del secchione De Benedetti, è stata emessa e letta durante l’ultima puntata del programma dal conduttore Paolo Ruffini. “Questo programma è contro ogni tipo di violenza e il vostro comportamento non può essere né giustificato né tollerato quindi siete eliminati”, ha affermato solenne Ruffini. Nel breve video caricato sulla pagina Instagram di Mediaset Play vediamo i due litigare dopo che la ragazza aveva chiesto di dormire separatamente dal ragazzo. Lui afferra quello che definisce il suo cuscino, lei agguanta l’altra parte del cuscino, lui le prende il polso, lei urla che le sta facendo male, lui molla la presa, e lei continua a tirare il cuscino. Per Ruffini e gli autori sono “comportamenti lesivi del regolamento”: “irrispettoso e offensivo” quello di lei, incapace di non aver “saputo mantenere il controllo evitando come dovuto ogni contatto fisico” quello di lui. Rientrano così in gara Sandra Maestri e Marco Sarra, precedentemente eliminati.

