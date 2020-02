“Se è vero che nel 1995, a Sanremo, quando io e Fiorello eravamo fidanzati, facevamo quasi ‘tremare’ i muri degli alberghi per le nostre notti di passione? No, non è assolutamente vero, questa leggenda nasce per colpa di Loredana Berté: ci prendeva a calci la porta”. A rivelarlo è Anna Falchi che, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, ha voluto smentire la voce che accompagna da anni la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 1995, rivelando come sono andate davvero le cose con Fiorello, all’epoca suo fidanzato.

“Era la Berté che faceva confusione perché voleva assolutamente la nostra stanza d’albergo, la voleva assolutamente, gliela avevano promessa. Ma era la camera di Fiorello, non mia”. E sulle foto hot che pubblica puntualmente su Instagram dopo ogni vittoria della sua squadra del cuore, la Lazio, dice: “Anche i romanisti mi dicono: quasi quasi divento laziale per vederti nuda!. Mi scrivono anche i politici, qualcuno mi scrive cose goliardiche come quella che ho detto…”.