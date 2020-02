“Noi ragioniamo sul merito, per fare passi avanti e non indietro sulla giustizia. La prescrizione così è una cosa oscena, per noi è inaccettabile, come per gli avvocati e molti magistrati. Non ce l’abbiamo con Bonafede. La mozione di sfiducia? Noi ragioniamo sul merito. Quando sarà il momento lo vedrete”. Così il coordinatore di Italia Viva Ettore Rosato entrando a Palazzo Giustiniani a Roma per la riunione dei parlamentari di Italia Viva. “Vedrete che la notte porta consiglio. Noi lavoriamo non per rompere, ma per far valere la ragionevolezza – ha aggiunto-, però terremo il punto, il governo ha sbagliato nello scegliere la strada che ha imboccato”. Rosato a una domanda di un giornalista ha negato qualsiasi divisione nei gruppi di Italia Viva sull’ipotesi di sfiducia a Bonafede. “Siamo tutti compatti”, ha risposto.

