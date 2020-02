“Siamo favorevoli che il Parlamento autorizzi i giudici“. Sono le parole del leader delle Sardine, Mattia Santori, sul caso Gregoretti e il voto in Senato sull’autorizzazione a procedere per l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo l’incontro con il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. “Quindi è giusto che vada a processo” ha aggiunto Santori, “così scopriremo quali responsabilità ha avuto. Il Movimento 5 stelle torna in piazza per l’abolizione dei vitalizi? Credo che non abbia seguito l’attualità dell’agenda di governo. Lo trovo strumentale, molto strumentale“.