La tempesta Ciara paralizza il nord Europa. Il mare in burrasca spaventa l’Inghilterra e in Bretagna, in Francia, una strana schiuma proveniente dal mare ha invaso le strade. Questa notte le raffiche di vento in cima alla Torre Eiffel, a Parigi, chiusa ieri in via precauzionale, hanno raggiunto i 152 km/h. La capitale di Francia si è risvegliata con alberi caduti e parchi chiusi per sicurezza, anche se la situazione sta progressivamente tornando alla normalità e i danni sono limitati. Traffico sospeso all’aeroporto di Beauvais e voli in ritardo o annullati a Orly e Roissy-Charles-de-Gaulle.

