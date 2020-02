Uno è accusato "di volere pubblicità" per il nuovo singolo, l'altro di "essere ricco sfondato e non averne mai abbastanza": nel litigio via Twitter l'unica certezza, per i fan, è che neanche stavolta vedranno il ritorno della leggendaria rock band degli anni Novanta

I fan degli Oasis, che da anni sospirano una reunion del gruppo inglese, anche stavolta resteranno delusi: in un velenoso botta e risposta su Twitter, Liam Gallagher ha accusato il fratello Noel di aver rifiutato la cifra di 100 milioni di sterline (poco meno di 120 milioni di euro) per fare un reunion tour con gli Oasis. “Stiamo tornando insieme e ricco sfondato com’è quel fottuto di Noel lo farebbe senza motivo, mentre io che sono un bastardo disperato… lo faccio per soldi”. E se non fosse stato ancora sufficientemente chiara la sua posizione, ha rinforzato il concetto in un secondo tweet: “100 milioni non sono ancora abbastanza per quell’avido”.

Wahey we’re getting back together Noel Gallagher being minted and rich as fuck he’s doing it for nothing me being a desperate cunt and have fuck all else going for himself I’m doing it for the cash c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 3, 2020

We’ve been offered 100 million pounds for a tour still not enough for the greedy soul oh well stay young LG — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 3, 2020

Insomma, la faida tra i fratelli Gallagher non accenna a raggiungere una tregua: dopo aver dato a una vita delle band che hanno fatto la storia del brit rock negli anni Novanta, nel 2009 si sono sciolti con l’abbandono di Noel per colpa delle continue tensioni con il fratello. Tensioni che non si sono placate, anzi: negli anni si sono attaccati diverse volte, fino all’ultimo episodio del botta e risposta social sul presunto tour da 100 milioni di sterline. All’accusa di Liam ha presto risposto il fratello Noel, attualmente frontman del gruppo High Flying Birds: “A chiunque possa fregare qualcosa – ha scritto su Twitter – non sono stato informato di alcuna offerta da parte di nessuno per una qualsiasi somma di denaro per rimettere insieme la leggendaria rock band degli Oasis. So benissimo che qualcuno ha un singolo da promuovere, quindi credo che la confusione stia qui”. In effetti, Liam ha un singp

To whoever might be arsed:

I am not aware of any offer from anybody for any amount of money to reform the legendary Mancunian Rock’n’Roll group Oasis.

I am fully aware though that someone has a single to promote so that’s maybe where the confusion lies. — Noel Gallagher (@NoelGallagher) February 4, 2020