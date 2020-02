Sanremo 2020, “è un fatto o si dice?”: Achille Lauro in canotta sul red carpet, Elodie aspetta qualcuno (che arriverà sabato)

IL LOOK SHOCK DI ACHILLE LAURO

Lo scorso anno Achille Lauro era finito nel mirino di Striscia la notizia per la sua Rolls Royce, il FATTO è che quest’anno fa il bis con un brano che non promette le stesse polemiche. SI DICE però che il cantante sarebbe pronto a stupire tutti con un vero e proprio look shock realizzato per lui dal noto stilyst Nicolò Cerioni. Come si presenterà sul palco?

ELODIE VESTE VERSACE E SABATO IN CITTA’ ARRIVA IL FIDANZATO MARRACASH

Elodie si affida al suo amico Mahmood per assicurarsi il successo a Sanremo 2020, il vincitore della precedente edizione figura tra gli autori di “Andromeda”. Un FATTO noto ma quel che SI DICE è che a vestirla per cinque sera sarà Donatella Versace ma soprattutto che sabato in città per sostenerla arriverà il fidanzato Marracash.

ELISABETTA GREGORACI A SANREMO: ECCO IL MOTIVO. A MONTECARLO LA FESTA PER I SUOI 40 ANNI Elisabetta Gregoraci sbarca a Sanremo! Nessun ripensamento della Rai, nemmeno un incontro chiarificatore con Nicola Savino. La mancata conduttrice (lo dice lei!) dell’AltroFestival è arrivata in città per presenziare martedì pomeriggio all’evento di Suite 2020 al Miramare The Palace dove taglierà il nastro per l’inaugurazione. Questo è il FATTO ma SI DICE che l’ex signora Briatore raggiungerà subito dopo Montecarlo dove nei prossimi giorni festeggerà con amici e famiglia i suoi primi 40 anni.

SANREMO LANCIA PECHINO EXPRESS, GIOVEDI’ ARRIVA COSTANTINO DELLA GHERARDESCA

Quale posto migliore di Sanremo per fare promozione? Per lanciare la nuova edizione di Pechino Express, in partenza martedì 11 febbraio, arriveranno nella serata di giovedì al Festival il conduttore Costantino Della Gherardesca. Questo il FATTO, SI DICE che dovrebbe essere accompagnato da alcuni correnti e accomodarsi in prima fila.

VESSICCHIO C’E’ E SPOPOLA TRA LE “SCIURE” DELLA CITTA’

Che Festival di Sanremo sarebbe senza Beppe Vessicchio? Il direttore d’orchestra sarà presente nell’edizione 2020, questo è un FATTO e tranquillizza i suoi numerosi fan. In città SI DICE CHE Vessicchio sia corteggiatissimo dalle “sciure” presenti fuori al teatro Ariston disposte a tutto pur di portare a casa un selfie con lui.