I trasporti marittimi europei liberano 140 milioni di tonnellate di CO2 nell’aria all’anno. Per rendere meglio l’idea, significa che producono la stessa quantità di anidride carbonica dei 20 Paesi europei minori. Se si considerano solo le navi da crociera si scopre, grazie al report Transport & Environment, che 203 giganti dei mari inquinano più dei 260 milioni di automobili che circolano nel Vecchio Continente. Un problema che Genova conosce molto bene: ogni giorno le navi che attraccano al porto emettono una quantità di ossido di azoto dieci volte superiore a quello dei veicoli che percorrono le strade della città. A dirlo ai microfoni di Sono le Venti – in onda sul Nove – è Federico Valerio, chimico dell’Ecoistituto Reggio Emilia-Genova. Che punta il dito, soprattutto, sui fumi inquinanti delle grandi imbarcazioni: “Secondo le stime, 40mila genovesi sono coinvolti dai loro effetti negativi”.

Fumate nere di navi in genere molto vecchie che impattano, oltreché sull’ambiente, sulla salute delle persone. “Chi vive intorno al porto – continua Valerio – sta peggio. È più probabile, infatti, che abbia problemi respiratori, cardiocircolatori e tumori”. Per far fronte a ciò, l’Autorità portuale ha iniziato il processo di elettrificazione delle banchine: “La fine dei lavori è prevista entro la fine del 2020 – spiega l’ingegnere Davide Sciutto – consentirà di eliminare le emissioni e azzerare il rumore nell’area delle riparazioni navali”.

Il punto fondamentale, però, è che non esistono misurazioni ufficiali sui livelli d’inquinamento di ciascuna imbarcazione e, come sottolinea l’armatore Ignazio Messina, “non esistono nemmeno penalità per chi non si è dotato di attrezzature” meno impattanti. Il risultato è che tra le 50 città più colpite dai fumi tossici del turismo di lusso, dieci sono italiane. Non succede così, invece, nel Nord Europa, dove sono state messe a punto norme specifiche che limitano l’emissione di polveri sottili e CO2.

