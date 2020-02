Ha accoltellato due persone per strada, ferendole, poi è stato ucciso dalla polizia intorno alle 14 (ora locale, le 15 in Italia). Quello che è avvenuto oggi nell’affollata Streatham High Road, a sud di Londra, è un attentato di matrice “terroristica”, ha dichiarato Scotland Yard poco dopo l’attacco. Gli agenti hanno isolato l’area e chiuso il traffico in entrambi i sensi di marcia. Circolano già decine di video su Twitter postati da testimoni che hanno assistito all’attacco, in cui si vedono persone a terra, assistite da altri passanti, e la polizia che apre il fuoco contro l’autore dell’attacco. Nella zona grande dispiegamento di mezzi della polizia e ambulanze. Indossava qualcosa di simile a un gilet-bomba: lo stesso era capitato a fine 2019, quando l’ex detenuto jihadista Usman Khan – indossando un giubbotto esplosivo poi rivelatosi finto – aveva compiuto un attacco nell’area di London Bridge uccidendo due giovani. Anche Khan, come l’aggressore di oggi, era stato poi freddato dal fuoco della polizia.

Nelle immagini che circolano sui social media si vede una persone faccia a terra sull’asfalto, con pantaloni grigi, scarpe nere e giacca verde. Secondo Sky News, che riferisce questa informazione in base alle foto visionate, sembra che l’uomo indossasse anche un giubbotto esplosivo. Mark White, corrispondente del network, spiega: “Mi hanno detto che probabilmente le persone accoltellate sono tre. Ci sembra di capire che l’uomo che è stato colpito dalla polizia sia morto, ma sua questo al momento non c’è stata alcuna conferma”. Secondo quanto riferito al Guardian da un testimone – Gulled Bulhan, studente di 19 anni – l’uomo era “armato di machete e aveva scatole metalliche sul petto”.

#BREAKING: London’s Metropolitan Police say they are currently dealing with a stabbing incident in #Streatham; At least 3 injured pic.twitter.com/TKNN36tvuQ — Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 2, 2020

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha ringraziato la polizia via Twitter per la tempestività dell’intervento e sottolineato come le indagini al momento puntino alla pista del terrorismo. Johnson ha assicurato che i suoi “pensieri” sono con le vittime, le loro famiglie e la cittadinanza. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha ringraziato a sua volta la polizia e i servizi di soccorso, mentre ha puntato l’indice contro i terroristi che “cercano di dividerci” e di cambiare “il nostro modo di vivere”. “Non ci riusciranno mai”, ha detto Khan.