Paola Barale, ospite di Live-Non è la D’Urso, ha parlato dei suoi due grandi amori. Amori che preferisce mettere del dimenticatoio. “Io ho detto che, ai tempi del mio matrimonio con Gianni Sperti, lui aveva l’idea di fare un figlio. Ma lavoravo di più io e credo che per fare un figlio siano necessarie diverse garanzie. Ci siamo lasciati dopo, evidentemente quelle garanzie non c’erano… Ero io il capofamiglia“, ha raccontato a proposito del matrimonio con Gianni Sperti. Solo una battuta invece su Raz Degan: dopo aver visto un filmato di vari momenti insieme a Sperti e a Degan, la Barale ha commentato: “Mi hanno fatto veramente male, stanno nel dimenticatoio“. E a Giovanni Ciacci che le ha chiesto come mai non sia più in tv, la conduttrice ha risposto: “Me lo chiedo anch’io”.

